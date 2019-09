S-a descoperit o metoda prin care declinul mental, in cazul Alzheimerului, poate fi anulat

Alzheimerul e o boala care afecteaza din ce in ce mai multa lume la nivel mondial, mai cu seama in contextul in care speranta de viata creste. Cum nu exista un tratament, orice reusita in cazul acestei boli este un pas urias inainte. Iar oamenii de stiinta au reusit sa anuleze raul facut de boala in decurs de un an la nivelul creierului.