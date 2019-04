S-a despartit de iubita si in doar cateva ore a cazut in ispita

insula iubirii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Armonia primei seri in Thailanda a fost spulberata. Alarma a instaurat haosul si panica in randul fetelor si a adus cel mai socant moment pe care insula l-a trait pana acum: prima cadere in ispita la doar cinci ore de la despartirea de iubita. Daca pentru cele patru fete, care au ajuns pe Insula Iubirii in cel de-al cincilea sezon, acceptarea se face cu pasi mici si tematori, pentru partenerii lor ramasi singuri in resorturi alaturi de Dana, Maria, Nico si Bianca, ispita a insemnat imbarcarea spre fantezie! Ele sunt ispitele de la Insula iubirii, sezonul 5 Concurentii dau nastere celui mai socant dintre sezoane, in care ispitirea nu intampina diguri, iar pentru una dintre fete, cinci ore au fost sufic ...