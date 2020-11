S-a DISTRUS un mit - Valentina Pelinel: am apelat la fertilizare pentru a face copii cu Borcea

Modelul Valentina Pelinel a declarat că ea și Cristian Borcea au apelat la fertilizare pentru a putea avea copii. Ea susține că totul a fost făcut în România, iar serviciile au fost ireproșabile.

”Da, o să spun pentru prima dată că am apelat la fertilizare. Restul speculaţiilor n-au o bază reală, ştiu că au existat multe scenarii atunci. Nu ştiu de ce, pentru mulţi, fertilizarea este un subiect tabu, pentru că aceasta este o cale de a ne împlini visul de a fi mame.

Noi ne doream foarte mult copii şi am apelat la fertilizare aici, în România. Am avut parte de multă discreţie şi de servicii ca-n străinătate”, a spus Valentina Pelinel, informează OK Magazine.