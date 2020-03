S-a dublat numarul cazurilor noi de coronavirus, fața de ieri, 263. Totalul celor infectați este de 1292 de oameni

263 de noi cazuri cu coronavirus, față de comunicarea de ieri, 26 martie, au apărut în România. Miercuri au fost rasportate 123 de cazuri, iar marți 144. Conform MAI, până astăzi, 27 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de The post S-a dublat numărul cazurilor noi de coronavirus, față de ieri, 263. Totalul celor infectați este de 1292 de oameni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.