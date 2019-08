S-a dus sa munceasca in Spania, dar a regretat decizia. A fost salvata de autoritati dintr-un apartament unde era sechestrata

interventie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In numai 8 ore de la primirea unei sesizari privind sechestrarea unei buzoience pe teritoriul Spaniei, s-a reusit eliberarea acesteia in conditii de siguranta in urma cererii de asistenta urgente a Inspectoratului de Politie Judetean Buzau. In data de 16 august 2019, in jurul orei 05.00, politistii buzoieni au fost sesizati de catre un cetatean roman, stabilit in Germania, cu privire la faptul ca o buzoianca este tinuta cu forta intr-un apartament din localitatea Mozon, provincia Huelva, de catre un marocan, existand date ca este abuzata fizic si sexual. Tinere sechestrate intr-o camera de hotel din Bistrita. Barbatii au fost retinuti Imediat dupa primirea sesizarii politistii din cadrul Serviciului de I ...