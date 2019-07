S-a elucidat misterul! Conf. univ. dr. Silviu Gurlui, lamuriri despre bubuitura puternica de ieri: Ce a fost, dar, mai ales, cum s-a simtit?

Silviu Gurlui 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Va prezentam citeva rezultate preliminare. Zgomotul de ieri s-a produs la ora 14:08 si 35 sec. Functie de regiune, acesta a ajuns cu o intirziere. Din relatarile populatiei, in zona de sud vest ar fi ajuns dupa 3 minute, pe la 14:11. Unda s-a simtit pina la Tg Frumos si aproape de Vaslui (pe o raza de aproximativ 50 km). Sunetul a avut frecvente joase in gama 20 Hz -130 Hz. Intervalul de timp a fost foarte foarte scurt, de ordinul secundelor. Sunetul a fost insotit de vibratii mecanice induse in cladiri. Vibratiile mecanice au durat aproape 5 secunde dar practic doar in primele 2 secunde sunetul si vibratiile au fost mai intense. La acest moment inca nu am identificat sursa cu exactitate. Cu pro ...