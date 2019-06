S-A FACUT DE RAS! Explicatii puerile date de Cosette Chichirau pentru golaniile facute de USR Iasi

Cosette Chichirau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cosette Chichirau s-a umplut de penibil dupa ce a fost prinsa ca matusa sa a incheiat un contract cu USR Iasi pentru sediul de filiala. Deputata a incercat sa se scuze, spunand ca este vorba despre un contract de comodat cu titlu gratuit, iar familia sa nu a primit niciun ban. "Pentru contractul de comodat pentru sediu, in 2017, primariile ne refuzau sedii si nu puteam sa functionam din punct de vedere contabil, pentru ca nu aveam CIF. Ca sa ai CIF, trebuie sa ai o adresa in circumscriptia respectiva. Pentru noi, circumscriptia era Iasi. Am facut un contract de comodat. Contractul de comodat este un contract cu titlu gratuit. Asta inseamna ca niciodata nu s-a schimbat vreun leu intre mine si fam ...