S-a imbolnavit subit judecatorul, asa ca procesul lui Dragomir (exSRI) s-a amanat din nou. Urmeaza pledoariile finale

Pledoarile finale in procesul in care fostul locotenent-colonel SRI, Daniel Dragomir, este judecat pentru mai multe fapte de coruptie au fost amanate cu doua saptamani, dupa ce al treilea magistrat care a intrat in dosar s-a imbolnavit subit si nu a putut intra, joi, in sala de judecata. Cazul a fost amanat pana pe 25 februarie.