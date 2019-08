S-a inchis Centrul de Plasament din Targul Frumos! Casele de tip familial au fost inaugurate astazi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, Home and Homes for Children si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Iasi au inchis odata pentru totdeauna usile Centrului de Plasament din cadrul Complexului de Servicii Sociale "Sfantul Spiridon" din orasul Targul Frumos. Odata cu aceasta activitate, a avut loc si inaugurarea oficiala a doua case de tip familial. Casele "Spartanii' si Motanul incaltat" sunt ultimele doua case dintre cele patru pe care Fundatia le-a dezvoltat in procesul de inchidere a centrului. Casele au fost mobilate si decorate cu sprijinul JYSK Romania. IN SFARSIT! Mult asteptata inaugurare a caselor de tip familial va avea loc MARTI! Centrele de plasament se vor inchide, iar copiii vor trai i ...