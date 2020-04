S-a intors echipa medicala romana din Lombardia, care a impresionat Europa: Ludovic Orban și Raed Arafat i-au așteptat la aeroport

Cei 15 medici si asistenți români, care timp de două săptămâni au ajutat un spital din Lombardia (epicentrul epidemiei din Italia) la tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus s-au întors sâmbătă în țară cu o aeronavă C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene. La sosire au fost așteptați pe aeroport de Ludovic Orban și Raed Arafat, precum și de ambasadorul Italiei care le-a mulțumit românilor pentru gestul voluntar.

Premierul Ludovic Orban a declarat: `Am tinut in mod special sa fiu prezent la revenirea in tara a formidabilei echipe de medici, asistente, pompieri care in mod voluntar au lucrat 17 zile in Italia si prin solidaritate au fost alaturi de cadrele medicale din Italia si pacientii italieni in batalia contra Covid-19. Le transmit respectul meu, aprecierea mea si le multumesc enorm ca au transmis o imagine extrem de frumoasa despre Romania nu numai in Italia ci la intreg nivelul european. Le doresc succes in cariera”.

„Revenim dupa 18 zile, toata echipa medicala a facut fata misiunii cu sucees, a reusit sa transmita un plus de incredere. Impreuna intotdeauna putem fi mai buni”, a spus seful misiunii romanesti in Lombardia.

Vezi si: CTP: Ludovic Orban are comportament de dictator. Am mirosit dejecții politice 30 de ani, dar cum să spui așa ceva ca premier? .

Ei au venit cu materialele donate de Papa Francisc spitalului din Suceava, epicentrul epidemiei de COVID-19 din România.

Medicii și asistenții au participat în Italia, în perioada 07 – 24 aprilie, la misiunile destinate salvării persoanelor afectate de noul tip de coronavirus, alături de personalul medical italian.

Echipa de medici și asistenți români a fost însoțită în această misiune de un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în calitate de ofițer de legătură, având misiunea de a facilita, împreună cu autoritățile din peninsulă, integrarea echipei românești în sistemul medical italian.

În 23 aprilie, Papa Francisc a donat cinci ventilatoare pulmonare pentru bolnavii de Covid-19 internaţi la spitalul din Suceava, cel mai mare focar de infecţie cu noul coronavirus din România, informa Vatican News.

Conform Vaticanului, materialele sanitare au fost procurate prin grija cardinalului Konrad Krajewski, responsabilul cu activitatea caritabilă a papei. În ciuda dificultăților de aprovizionare de pe piața medicală internațională, prelatul a reușit să colecteze pentru bolnavii din România cinci ventilatoare pulmonare – două fiind de ultimă generație -, 200 de combinezoane, 900 de măști FFP2 și 5000 de măști sanitare.