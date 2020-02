S-a inventat pansamentul care isi schimba culoarea si actioneaza cand detecteaza bacterii rezistente la antibiotice

Suntem intr-un moment in care bacteriile rezistente la antibiotice reprezinta o amenintare din ce in ce mai mare. Orice ne mareste avantajul in lupta cu ele e important, crucial in anumite cazuri. Iar o echipa de oameni de stiinta chinezi a realizat un pansament care isi schimba culoarea atunci cand detecteaza o infectie de natura bacteriana.