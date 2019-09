S-a iubit in tinerete Madalina Manole cu Radu Valcan? Cei doi au aparut impreuna pe coperta unei reviste mondene

Despre regretata Madalina Manole s-a spus in dese randuri ca ar fi avut relatii discrete cu Claudiu Niculescu sau cu Radu Valcan.

Pe vremea cand era doar un model, acum aproape doua decenii, Radu Valcan a intrat in atentia presei mondene atunci cand s-a speculat ca ar fi avut o idila cu Madalina Manole, poveste declansata dupa aparitia lui Radu intr-un clip al "fetei cu parul de foc". "Madalina e intr-adevar o femeie frumoasa si lumea nu poate decat sa comenteze. Poate mi-ar fi placut sa fie iubita mea daca nu era maritata. Oricum, chiar daca as avea o relatie cu ea - ascunsa, asa cum spun barfitorii, sa fiti convinsi ca nu as recunoaste. Nu vreau sa-i fac probleme in familie”, marturisea Radu in anul 2000.

Daca Madalina, artista care si-a luat viata de ziua ei, pe 14 iulie 2010, nu a comentat niciodata presupusa legatura, ziarele vremii au marsat pe idee. Drept dovada este si coperta unei reviste mondene aparuta in acei ani, in care Madalina si Radu apareau impreuna sub titlul "Madalina si Radu, iubire interzisa".

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.