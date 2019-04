S-a lansat BOMBA: Ion Iliescu este responsabil de mai multe morti la Revolutie decat Nicolae Ceausescu

Ion Iliescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii militari care au intocmit rechizitoriul in dosarul "Revolutiei" sustin ca, incepand cu 22 decembrie 1989, la nivelul intregii tari, a fost declansata o ampla si complexa actiune de inducere in eroare - dezinformare si diversiune - care a dus la instaurarea unei psihoze a terorismului, aceasta fiind principala cauza a numeroaselor pierderi de vieti omenesti, transmite Agerpres. Fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de procurori ca a contribuit in mod direct si nemijlocit la generarea si amplificarea acestei psihoze terorist-securiste. Anchetatorii mai spun ca instaurarea psihozei teroriste a dus la peste 1.000 de decese ca urmare a tragerilor haotice cu armament, fortele arma ...