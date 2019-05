S-a lansat oficial Rabla pentru electronice. Iata care sunt noutatile in acest an

Ministerul Mediului a lansat joi, in judetul Prahova, a doua editie a programului Rabla pentru electrocasnice, care prevede acordarea de vouchere pentru achizitionarea de produse electrocasnice noi, eficiente energetic, in schimbul celor vechi. Prezent la eveniment, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a afirmat ca ia in calcul lansarea unui ghid de finantare si pentru institutiile publice.