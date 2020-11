S-a mai spulberat un mit: Nu extratereștrii sunt sursa unui semnal radio care i-a fascinat pe astrofizicieni

Astrofizicienii au identificat un magnetar din galaxia noastră drept sursa unei "emisii radio rapide", conform mai multor studii publicate miercuri în jurnalul ştiinţific Nature, relatează AFP.

De la prima detectare a acestui fenomen cosmic, în 2007, oamenii de ştiinţă s-au întrebat care ar putea fi explicaţia acestor emisii rapide de unde electromagnetice sau FRB (Fast Radio Burst), scrie agerpres.ro.

Citește și: Ieșire de ultimă oră a lui Rareș Bogdan la adresa CCR-ului, pe tema impozitării pensiilor speciale: Să sperăm că nu vor anula și acest demers al PNL

Au fost emise diverse ipoteze, de la cele serioase, precum fenomenul de evaporare a unei găuri negre, până la cele exotice, cum ar fi existenţa unui semnal extraterestru. Originea este cu atât mai dificil de determinat cu cât evenimentul durează o perioadă de ordinul unei miimi de secundă. Iar până anul acesta s-a crezut că provine din alte galaxii.

Cea mai precisă detectare anterioară, datând din 2016, a indicat către o galaxie pitică situată la peste trei miliarde de ani lumină de Pământ.

Citește și: Silviu Predoiu, fostul șef operativ al SIE: ‘Teoria conspirației, ca și informațiile false au succes pentru că se adresează emoțiilor, sunt procesate mult mai ușor’

La 28 aprilie, observatorul canadian CHIME şi observatorul american STARE2 au detectat astfel de emisii în aceeaşi regiune a boltei cereşti. Cele două echipe le-au pus pe seama magnetarului SGR 1935 + 2154, situat în galaxia noastră, Calea Lactee, conform studiilor publicate în Nature.

"Aceasta este prima emisie radio rapidă atribuită unui obiect ceresc cunoscut", a declarat într-un briefing de presă Christopher Bochenek, astrofizician la Institutul Caltech din Statele Unite şi responsabil în cadrul STARE2.

Citește și: Înfrângere usturătoare pentru Comitetul pentru Situații de Urgență: Închiderea restaurantelor este ilegală!

"Magnetarul (termen provenit din "magnetic star" - "stea magnetică") este un tip de stea neutronică ce are un câmp magnetic atât de puternic încât deformează nucleul unui atom", a explicat el. Steaua are dimensiuni mici, de ordinul a zece kilometri, însă are o masă masivă - o linguriţă de materie ar cântări câteva miliarde de tone - şi se roteşte cu rapiditate în jurul propriei axe, în doar câteva secunde.

FRB detectate au emis, "într-o milisecundă la fel de multă energie în undă radio ca soarele timp de 30 de secunde", potrivit lui Bochenek. Un semnal suficient de puternic pentru a-l urmări într-un receptor de smartphone după ce a traversat jumătate din galaxie, a spus el. O călătorie cu o durată estimată la 30.000 de ani lumină.

Citește și: Beatrice Mahler: ‘Cred că principalul indicator la care trebuie să ne uităm este mortalitatea, care se transpune în România și în alți parametri’

Descoperirea este rezultatul unui demers internaţional, cu telescopul canadian de tip nou CHIME şi mica reţea vest-americană de staţii de detectare a semnalelor radio STARE2 - dedicată interceptării emisiilor radio din galaxia noastră - şi radiotelescopul chinez FAST.

"Nu am mai observat niciodată o explozie de unde radio de tipul emisiilor radio rapide care să provină de la un magnetar", a declarat în luna august Sandro Mereghetti, de la Institutul Naţional de Astrofizică de la Milano, coordonatorul unui studiu publicat la 27 iulie în revista The Astrophysical Journal Letters. "Aceasta este prima conexiune bazată pe observaţii între magnetari şi emisiile radio rapide", a adăugat el.

Citește și: Medicul Radu Țincu: ‘Este evident că nu stăm așa de bine cum văd unii situația. Măsurile sanitare nu sunt reproductibile din alte țări în România’

Magnetarul SGR 1935+2154 a fost descoperit în 2014, astronomii observând emisii puternice de raze gamma şi raze-X de la această sursă, la intervale aleatoare de timp. După ce a rămas aproape inactiv pentru o perioadă mare de timp, acest magnetar s-a trezit cu o puternică explozie de raze-X ce a fost detectată în luna aprilie a acestui an.

Sandro Mereghetti şi colegii săi au detectat această explozie de raze-X prin intermediul satelitului Integral, aparţinând Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), un instrument orbital conceput să detecteze cele mai energetice fenomene produse în Univers. În acelaşi timp, un radiotelescop din munţii Columbiei Britanice, Canada, a detectat o explozie de unde radio provenind de la aceeaşi sursă. Radiotelescoapele din California şi Utah au confirmat fenomenul de tip FRB a doua zi (29 aprilie).

Citește și: Demisie în Ministerul Educației! A renunțat la funcție pentru a candida la alegerile parlamentare .