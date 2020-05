S-a mutat epicentrul COVID din SUA: cea mai mare rata de infectari nu mai este in New York

Un teritoriu amerindian care se întinde pe trei state în vestul SUA, a ajuns la cea mai mare rată de infectări cu coronavirus pe cap de locuitor din ţară, depăşind New York şi New Jersey, relatează DPA. Zona, care acoperă o porţiune extinsă de teritoriu în Arizona, Utah şi New Mexico, este cel mai mare teritoriu amerindian aflat sub control din SUA. Navajo Nation suferă de mult timp de pe urma nivelului extins de sărăcie şi a altor dificultăţi, cum ar fi numărul de bolnavi de diabet, care se situează peste media naţională.

Această regiune a raportat 4.002 cazuri de infectare duminică, astfel că rata de îmbolnăvire în Navajo Nation a ajuns la 2.304 cazuri la 100.000 de persoane.

Comparativ, statele New York şi New Jersey au rate de infectare de 1.806 şi respectiv 1.669 cazuri la 100.000 de locuitori, conform datelor colectate de Universitatea Johns Hopkins.

În total, 140 de persoane din populaţia de peste 170.000 de locuitori a teritoriului au murit din cauza COVID-19, conform Navajo Nation.

Autorităţile din Navajo Nation au introdus printre cele mai dure măsuri din SUA în încercarea de a încetini răspândirea coronavirusului, obligând toţi locuitorii să rămână în casă şi închizând afacerile.

Citește și: 15 motive legale pentru ieșirea din localitate: Guvernul a emis REGULILE din starea de alertă / LISTA COMPLETĂ .