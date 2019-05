S-a nascut cel mai mic bebelus din Romania! Cand a venit pe lume avea doar 720 de grame! Medicii s-au straduit din rasputeri sa il tina in viata

Un bebelus de doar 720 de grame a fost adus pe lume duminica, la Maternitatea Botosani. Fetita s-a nascut la doar 24 de saptamani de sarcina, adica char la limita intre avort si copil, iar medicii specialisti s-au chinuit sa o tina in viata.

Practic, copilul era atat de mic la nastere incat grosimea mainii sale era asemenea grosimii degetului unui adult.

Din acest motiv, dupa ce a fost stabilizat, bebelusul a fost directionat catre Maternitatea din Suceava, care este de rang superior celei din Botosani, si care poate gestiona astfel de cazuri. O ambulanta l-a transportat pe acesta la Suceava, medicii neonatologi din judetul vecin incercand sa il ajute sa se dezvolte si sa supravietuiasca, scrie monitorulbt.ro.

Disperati de numarul foarte mare de gravide care ajung la Maternitate sa nasca fara a avea sarcinile monitorizate de medici, i-a facut pe ce de la Ministerul Sanatatii ia in calcul decontarea transportului acestora pentru efectuarea analizelor biologice si examenelor clinice complementare, in vederea urmaririi corecte a sarcinii. Masura ar urma sa fie pusa in aplicare din toamna acestui an, iar printre persoanele beneficiare se numara femeile apartinand minoritatilor rome, femei somere, tinere beneficiare ale venitului minim garantat, beneficiare de sprijin pentru intretinerea familiei, femei care au in intretinere copii cu dizabilitati.

Potrivit medicilor specialisti de la Maternitatea Botosani, exista foarte multe cazuri in care femeile insarcinate vin la medic doar in momentul in care nasc, astfel ca riscul unor nasteri cu probleme sau de copii prematuri creste foarte mult.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.