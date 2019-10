S-a pozat in costum de baie dupa trei sarcini si a scris: „Burta care atarna, fund lasat si sani cat doua mingi de bowling”. Mesajul ei a devenit viral

Sandy Ballard, mama a trei copii din SUA, a reusit sa cucereasca inimile tuturor pe Instagram. Femeia s-a pozat costum de baie aaturi de cei 3 copii ai sai. Chiar daca corpul sau nu si-a revenit in urma celor 3 nasteri, Sandy este mandra de felul in care arata. Isi poarta cu mandrie vergeturile si pielea lasata si zambeste pentru ca are inima plina de dragoste.

Femeia a adaugat o descriere plina de emotie in dreptul fotografiei:

„Noua luni inauntru si noua luni afara. Sau ceva de genul asta. Asa arata postpartum x3. Burta care atarna, fund lasat si sani cat doua mingi de bowling pentru ca #alaptare. Dar acest corp e pregatit pentru piscina. Sunt slaba? Nu. Asa aratam inainte? Nu. Dar asta e corpul meu si se afla la piscina. Asa ca e pregatit pentru piscina. Corpul asta a crescut trei bebelusi gigantici. S-a intins la capacitate maxima si chiar mai mult. A hranit la san doi bebelusi. A fost taiat in jumatate de doua ori. Abia a putut merge fara ajutor, insa iata-l aici, inca rezista. Obisnuiam sa petrec ore in sir in care ma gandeam cum aratam inainte si cum arat acum. Vedeam toate vergeturile, toate imperfectiunile. Le stiam pe de rost din cap pana in picioare. Mi-am pus hainele deoparte in speranta ca voi reusi sa slabesc. Apoi, am realizat ca trece viata pe langa mine. M-am chinuit atat de mult sa-i port (n.r.in pantece) si sa-i aduc pe lume pe acesti oameni mici pe care ii iubesc atat de mult. Apoi am vrut sa stau sa ma acopar si sa ascund urmele purtarii lor. De ce? Pentru ca societatea ne spune cum ar trebui sa aratam sau cum sa ne afisam la plaja. Ei bine, abia dupa cel de-al treilea copil, am realizat, in sfarsit, ca am un corp perfect pregatit pentru plaja, cu brate pline si o inima inundata iubire. Copiii astia ma privesc si invata din felul in care vorbesc eu despre mine. Postpartum inseamna frumusete’, a scris Sandy.

Este cu atat mai mandra cu cat…

„Fiecare cicatrice, vergetura sau bucata de piele lasata sunt dorite cu disperare de alte femei, care isi doresc copii, dar nu ii pot avea. Aici sunt eu, nu cu unul, ci cu trei copii fericiti si sanatosi. Ii multumesc lui Dumnezeu pentru ei. Nu pierdeti timpul rugandu-va sa fiti slabe din nou, pentru ca nu va functiona, credeti-ma. Mai bine dedicati-va timpul jucandu-va in piscina cu copiii vostri. Dedicati-va timpul sa-i multumiti lui Dumnezeu ca v-a dat sansa sa fiti mame. Ei nu-si vor aminti cate kilograme aveai, ci momentele frumoase si distractive pe care le-ati petrecut impreuna. Ma straduiesc din greu si eu sa ma iubesc asa cum arat acum”, si-a incheiat mamica postarea.

Postarea lui Sandy a fost ca un restart pentru mamici din lumea intreaga, caci, la scurt timp a devenit virala. Femeile s-au grabit sa ii lase mesaje de incurajare si de multumire.

