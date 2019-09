S-a rasturnat cu masina si a sunat la 112. Cand a venit politia, l-a gasit cu o alcoolemie mare si fara permis

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident rutier s-a produs aseara in comuna ieseana Sipote. Dupa ce s-a rasturnat cu masina, soferul a sunat la 112 si a solicitat ajutor. Cand a venit politia si a fost testat cu aparatul alcooltest, a rezultat o alcoolemie de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat. In plus, oamenii legii au constatat ca soferul n uavea permis de codnucere, iar masina nu era inmatriculata. In cauza, s-a dispus deschiderea de dosar penal. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. accident rutier sipote alcoolemie : (function(window,document,und ...