S-a redeschis Skate Park-ul din Parcul Expozitiei din Iasi - FOTO

Astazi, s-a redeschis Skate Park-ul din Parcul Expozitiei din Iasi. Initiativa de modernizare a fost posibila prin Fondul SKATE PARK si a fost implementata de Fundatia Comunitara Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi. Noul parc cu rampe de skateboarding este rezultatul unei competitii de proiecte din anul 2018, in care designeri, arhitecti, artisti si pasionati de sporturi extreme si-au inscris solutiile de modernizare a skate park-ului din Iasi. In concurs au fost inscrise in total sapte idei, iar proiectul castigator a fost semnat de echipa formata din arhitect Bogdan Rotaru si inginer Octavian Ianos. Executia lucrarilor a fost realizata de SC Lukama Construct SRL, iar dirigentia de sant ...