S-a reinventat la Exatlon si acum pregateste mai multe surpize fanilor

Solistul Mario Fresh, care s-a lansat sub aripa lui Alex Velea la „Golden Boy Society", isi petrece timpul liber cu iubita lui, Alexia Eram, fiica Andreei Esca. Mai nou insa, stilista Adina Buzatu l-a luat ca model si i-a schimbat complet stilul vestimentar. „Merg la sala, mai scot cate o piesa, cate un clip si ma pregatesc sa lansez un album. Mi-a fost greu fara Alexia doua luni si jumatate la «Exatlon», in Republica Dominicana. Destainuiri incediare facute de Mario Fresh, despre partidele de amor cu fiica Andreei Esca Ne-a fost dor unul de altul. Am primit cadou acolo o poza cu iubita mea dupa o luna si jumatate. Vom implini curand trei ani impreuna",a spus Mar ...