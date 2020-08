S-a rupt lanțul de iubire: Donald Trump zice ca nu mai are 'aceleasi sentimente' fata de Xi Jinping

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat marţi că nu mai are o relaţie bună cu omologul său chinez, Xi Jinping, transmite dpa.

'Am avut o relaţie excelentă cu preşedintele Xi. Îmi place de el, dar acum nu mai am aceleaşi sentimente. Nu am mai vorbit cu el de multă vreme', a declarat Trump într-un interviu acordat reţelei de radio Fox Sports.

Citește și: Vladimir Putin a anunțat că a înregistrat primul vaccin anti-COVID-19 din lume, iar o fiică a sa și l-a injectat

Relaţiile între Washington şi Beijing sunt mai tensionate de când Trump a ajuns la Casa Albă. Iniţial, principalele motive de dispută au fost comerţul bilateral şi proprietatea intelectuală; ulterior, a intervenit pandemia de coronavirus pornită din oraşul chinez Wuhan. Preşedintele american a spus că este nemulţumit de cele întâmplate şi a sugerat că epidemia va avea consecinţe mai grave decât diferendele comerciale. 'Lumea s-a închis, e o ruşine ce s-a întâmplat', a adăugat el, scrie agerpres.ro.

Cele două puteri sunt în dezacord şi în privinţa autonomiei Hong Kongului, a modului în care sunt tratate minorităţile din China, a expansiunii militare chineze în Marea Chinei de Sud, a intervenţiei SUA împotriva companiilor chineze din domeniul tehnologic şi a eforturilor de blocare a accesului Huawei pe pieţele 5G.

Citește și: Ion Iliescu, mesaj emoționant: ‘Dumnezeu să-l odihnească! Am pierdut un prieten și un camarad în efortul nostru de reconstrucție democratică a României’ .