S-a rupt lantul de iubire! Dacian Ciolos il ataca pe Klaus Iohannis

Dacian Ciolos Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); E razboi total intre PNL si USR PLUS! Dacian Ciolos a lansat, duminica seara, primul atac dur la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a numit ”un presedinte fara solutii”. Alianta USR PLUS si-a lansat duminica la Timisoara candidatii la europarlamenare in fata membrilor de partid. Ion Cristoiu: "Klaus Iohannis isi completeaza Clubul globalist prin reactivarea Siminei Tanasescu" ”Presedintele tarii trebuie sa isi asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea guvernului toate, dar chiar toate marionetele unui infractor ca Dragnea, tu, ca presedinte, trebuie sa iti asumi responsabilitatea pentru nominalizare”, a mai declarat Ciolos. &rdqu ...