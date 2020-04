S-a schimbat totul! Ce trebuie sa faci ca sa nu te imbolnavesti de coronavirus! Sfaturi ale medicului care a pus frana epidemiei la Timisoara ! Virgil Musta: ”Doar asa avem o sansa”

virgil musta

Virgil Musta, medicul de la Timisoara care a reusit, practic sa franeze epidemia de coronavirus din vestul Romaniei si care, printre altele, a avut rezultate spectaculoase in lupta impotriva COVID-19, salvand, prin inspirata alegere a unor protocoale practice sa salveze zeci de oameni, a dezvaluit, in exclusivitate pentru cititorii WOWbiz.ro, cateva masuri practice care va pot salva.

Virgil Musta, medicul care conduce spitalul Victor Babes din Timisoara, crede ca, daca sunt respectate cateva reguli simple, daca putem fi rigurosi in ceea ce facem, epidemia de coronavirus ar fi cu mult mai putin virulenta si mai periculoasa, indiferent cat timp ar dura.

”Sunt doua cai de transmitere, explic pentru ca omul daca intelege asta, singur isi poate gasi si solutiile in anumite cazuri particulare. Prima cale de transmitere este pe cale orala, cand respiram, cand tusim, cand stranutam, eliminam virusul in jurul nostru. Daca avem in fata noastra o persoana, exista mare risc de a contamina. Ca sa nu o facem trebuie sa existe cel putin doi metri intre persoane, sa fie un contact cat mai scurt si sa purtam masca si unul, si celalalt. PE de alta parte, in momentul in care suntem intr-o incapere si sunt persoane care sunt contaminate se arunca acest virus in aerul pe care noi il respiram. Este bine ca, de cate ori putem, sa aerisim incaperile, sa scadem concentratia virusului din aer... Acelasi lucru s eintampla si daca mergem la locul de munca, trebuie sa respectam aceste reguli, sa ne distantam unii de altii, sa nu mai socializam ca inainte, este o perioada in care trebuie sa fim mai izolati unii fata de ceilalti. Avem posibilitatea sa comunicam prin aceste mijloace electronice, dar nu fata in fata. Trebuie sa avem grija si la faptul ca daca in atmosfera este mult praf, acest praf aruncat in atmosfera de vant risca sa ne contamineze si pe noi. De aceea este bine sa purtam masca care cat de cat ne protejeaza, desi masca, in esenta, protejeaza mai mult sa nu dam noi boala decat sa o luam”, explica doctorul Virgil Musta, incercand sa ii faca pe oameni sa priceapa mai clar cand si cum actioneaza virusul atunci cand ii contamineaza.

Spalatul pe maini cat mai des, cea mai puternica arma anti-coronavirus

Mai mult, ne-a explicat doctorul Virgil Musta, mainile trebuie sa se bucure de o atentie speciala. ”Cealalta cale importanta de transmitere sunt mainile. Mainile murdare, contaminate. Noi, cand tusim, cand eliminam acest virus, el se depune pe suprafete. Punem mana si, automat, ne-am contaminat. Putem sa ne contaminam de pe sol, de pe masa, de pe obiecte... Aceasta transmitere se face prin mana noastra, mana pe care o ducem la gura, la nas, la ochi. Trebuie sa desfacem acest lant si acel obicei pe care il avem sa ducem mana la nas trebuie sa il controlam. Si nu e simplu...

Cand mergem acasa, pentru ca s-ar putea sa ne contaminam talpile de la virusul de pe sol, primul lucru e sa ne descaltam. Avem acel pres cu clor, ne stergem bine talpa de la pantofi, ne descaltam si fara sa atingem nimic in casa mergem si se spalam pe maini.

Dupa ce ne-am spalat pe maini, practic am igienizat mana, ne scoatem hainele, intr-un loc anume, pe care il consideram posibil loccontaminat si unde le lasam 24 de ore, la aerisit. Daca avem posibilitatea sa punem o lampa de ultraviolete, daca avem posibilitatea sa le spalam, le spalam. Mergem din nou sa ne spalam pe maini, dupa care ne imbracam cu hainele de casa. NU trebuie sa umblam cu aceleasi haine in casa ca si afara, sa nu umblam cu aceeasi pantofi in casa ca si afara. Si sa ne spalam cat mai des pe maini... Toala lumea este speriata ca nu exista dezinfectanti! Da, dezinfectantul ajuta, dar apa si sapunul sunt cele mai bune si il are oricine. Si, foarte important, daca nu punem mana la gura, la nas sau la ochi, nu ne contaminam. Aceste gesturi trebuie sa invatam sa le controlam si atunci avem o sansa”, a mai spus Virgil Musta.

