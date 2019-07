S-a semnat azi contractul de finantare pentru proiect

Mihai Chirica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta dimineata, primarul Mihai Chirica, impreuna cu reprezentantii Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE), a semnat contractul de finantare pentru proiectul legat de reabilitarea infrastructurii de tramvai in municipiu. Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional – Axa IV "Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile" – Obiectivul specific 4.1: "Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila", are o durata de implementare de 36 de luni, iar valoarea sa totala este de 114.3 milioane lei cu TVA. Proiectul general presupune reabilitarea infrastructurii si supras ...