S-a spus ca urmeaza sa nasca un baietel, dar acum, Carmen Simionescu a dat vestea intr-un mod inedit: „Eu am o fetita tare frumusica”

Carmen Simionescu se afla in al doilea trimestru de sarcina si este cum nu se poate mai fericita, caci familia o sustine, iar iubitul ei, Bogdan Caplescu, o respecta, o iubeste si o trateaza ca pe o printesa.

Carmen Simionescu este insarcinata cu primul ei copil si daca in urma cu scurt timp artista povestea ca sunt sanse de 90% sa fie baietel, acum se pare ca realitatea este alta!

Intr-un insta story postat pe contul lui de Instagram, Bogdan Caplescu, iubitul lui Carmen Simionescu filmeaza bordul masinii sale, acolo unde se vede ca asculta celebra melodie a socrului sau, Adrian Minune, intitulata „Eu am o fetita tare frumusica”. In timp ce curg versurile, Bogdan Caplescu o filmeaza pe Carmen, care sta in dreapta lui si ii pune mana pe burtica, pesemne ca cei doi urmeaza sa aduca pe lume o fetita!

Cu toate acestea, nimic nu este sigur, asa ca ramane de vazut daca cei doi urmeaza sa devina parinti de baietel sau de fetita.

