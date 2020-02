S-a stabilit! Alin Nica va fi candidatul PNL la presedintia CJ Timis

Alin Nica

Nu s-a oficializat inca, dar a devenit o certitudine. Primarul comunei Dudestii Noi, Alin Nica, va fi candidatul PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean Timis. Nica a ramas singur in cursa, dupa retragerea ultimului sau contracandidat, Ciprian Bogdan. Nica va fi votat in aceasta seara in BPJ al PNL Timis.

In cursa interna din PNL Timis pentru presedintia CJT, au intrat initial trei candidati: Alin Nica, Ciprian Bogdan si secretarul general al organizatiei, Alin Popoviciu. Chiar inaintea votului primarilor, Popoviciu s-a retras din cursa. Potrivit unor surse, el a fost convins sa se retraga, din cauza imaginii catastrofale pe care o are in judet. In schimb, i s-ar fi promis un loc eligibil pe lista de la Camera Deputatilor, cel mai probabil pozitia a IV-a.

Primul “examen” a candidatilor ramasi in competitie a fost votul primarilor PNL din judet, vot castigat de Nica cu 23 la 11. Chiar daca devenise principal favorit, mai exista un obstacol, respectiv un vot in Biroul Permanent Judetean. Miercuri, insa Ciprian Bogdan s-a retras din cursa, Cu mult fairplay, el l-a sunat pe Nica sa-i spuna de decizia luata, sa-l felicite si, nu in ultimul rand, sa-l asigure de sprijinul sau.

In atare conditii, votul din BPJ va fi doar o formalitate, in conditiile in care mai exista un singur candidat. Sedinta conducerii liberale va avea loc joi seara, ocazie cu care se vor stabili listele PNL pentru Consiliul Judetean si Consiliul Local. Pana a fi anuntat oficial drept candidatul PNL la presedintia CJT, Nica va mai trebui validat in Comitetul Director Judetean al PNL Timis si in Biroul Permanent National. De mentionat ca presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a anuntat cu mai mult timp in urma pe liderii PNL Timis ca va sprijini orice candidat decis de primari. In cazul de fata, Alin Nica.

