S-a stabilit arbitrul meciului CFR Cluj - Maccabi Tel Aviv

Jose Maria Sanchez Martinez google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arbitrul spaniol Jose Maria Sanchez Martinez va conduce meciul dintre CFR Cluj si Maccabi Tel Aviv, care va avea loc miercuri, de la ora 21:00, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, in prima mansa a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Arbitri asistenti au fost desemnati Raul Cabanero si Jose Gallego Garcia, in timp ce Santiago Jaime Latre va fi al patrulea oficial. Decizie IMPORTANTA luata de Eugen Neagoe dupa stopul cardio-respirator Sanchez Martinez are 35 de ani si e arbitru international din 2017. Ibericul a arbitrat meciul dintre selectionatele de tineret ale Romaniei si Portugaliei, incheiat la egalitate, 1-1, pe 10 noiem ...