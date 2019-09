S-a stabilit cand va juca Politehnica Iasi in ”16”- imile Cupei Romaniei

Poli google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Formatia Politehnica Iasi va juca in compania echipei Rapid Bucuresti, in ”16”- imile Cupei Romaniei, joi, 26 septembrie, ora 18:45,dupa cum s-a stabilit astazi la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Noua dintre cele 16 partide vor fi televizate. Iata programul complet al partidelor din ”16”- imile Cupei Romaniei: Marti, 24 septembrie Flacara Horezu – AFC Astra, ora 16:30 ACS Foresta Suceava – Gaz Metan Medias, ora 16:30 AFC UTA Arad – SC Dinamo 1948 SA, ora 16:30, in direct la Digi, Look, Telekom Metalul Buzau – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, ora 16:30 Turris-Oltul Turnu Magurele – Academica Clinceni, ora 18:00 CS Concordia Chiajna – FC Voluntar ...