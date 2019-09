S-a stabilit cu cine joaca Simona Halep in turul doi la Wuhan Open

simona halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea Simona Halep, locul 6 WTA si favorita 4, va evolua la turneul Wuhan Open direct in turul doi, faza in care o va intalni pe Barbora Strycova sau pe Xiyu Wang. Simona Halep va juca la un nou turneu în aceasta toamna. Se întoarce la Kremlin Cup dupa 6 ani Sportiva ceha Barbora Strycova ocupa locul 31 WTA, iar jucatoarea chineza Xiyu Wang este numarul 140 mondial si beneficiara de wild card. La competitia din China participa si liderul WTA, australianca Ashleigh Barty, care va juca in turul doi cu rusoaica Daria Kasatkina (40 WTA) sau cu sportiva franceza Caroline Garcia (30 WTA). Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...