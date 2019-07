S-a stabilit finala probei de dublu de la Wimbledon

Perechea formata din jucatoarele Su-Wei Hsieh (Taiwan) si Barbora Strycova (Cehia), cap de serie nr. 3, s-a calificat vineri in finala probei de dublu feminin la turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut in semifinale in doua seturi, 7-6 (7/5), 6-4, de principalele favorite, Timea Babos (Ungaria) /Kristina Mladenovic (Franta).