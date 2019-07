S-a stabilit: La ce ora joaca Simona Halep finala de la Wimbledon

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, a saptea favorita a competitiei, a acces in ultimul act al turneului de Grand Slam de la Londra dupa o victorie lejera in fata Elinei Svitolina, in timp ce Serena Williams, cap de serie numarul 11, a trecut si ea usor de Barbora Strycova. Simona Halep – Serena Williams, finala din acest an de la Wimbledon, se va juca sambata, de la ora 16:00, pe Arena Centrala. Serena Williams despre Simona Halep: ”Nu poate fi subestimata. Nu am uitat infrangerea in fata ei” Este a 11-a intalnire directa dintre cele doua sportive, iar scorul meciurile directe este net favorabil americancei, scor 9-1. Singura victorie a Simonei a venit in faza grupelor de la Turneul Campioanelor din 2014 ...