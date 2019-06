S-a stabilit ora concertului pe care cantareata LP il va sustine in romania

LP google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Concertul pe care cantareata LP il va sustine pe 24 iunie la Arenele Romane din Bucuresti va incepe la ora 21:00, informeaza organizatorii. Accesul publicului va fi permis incepand cu ora 19:00, iar la ora 20.00, pe scena va urca Delia Rus, care a debutat in 2016 si este cunoscuta pentru piesa „Daca pleci”. Biletele pentru concert sunt disponibile in reteaua Eventim, la preturile de 139 si 219 lei. LP isi va promova la Bucuresti cel de-al cincilea album, „Heart To Mouth”, aparut in decembrie 2018. Smiley a urcat pe scena la un concert din centrul Capitalei, dar a avut un soc cand s-a uitat in public Artista a concertat prima data in Capitala in septembrie 2016 si a revenit, in deschiderea ...