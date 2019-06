S-a stabilit unde se joaca primul meci al barajului de mentinere/promovarea in Liga I

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul meci al barajului de mentinere/promovarea in Liga I va avea loc la Cluj, la 8 iunie. Echipele care vor lupta pentru accederea in prima liga sunt Universitatea Cluj, ocupanta locului 3 in Liga 2, si AFC Hermannstadt, care a terminat sezonul Ligii 1 pe pozitia a 12-a. Barajul pentru mentinere – promovare in Liga 1 se va disputa in sistem tur-retur. Gigi Becali S-A DECIS: Cine va fi noul antrenor al FCSB Primul meci dintre cele doua formatii va avea loc la Cluj, pe 8 iunie, in timp ce meciul retur se va disputa pe 12 iunie, la Sibiu, conform tragerii la sorti de la FRF. Castigatoarea acestui baraj va evolua in sezonul 2019-2020 in Ligii 1. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si ...