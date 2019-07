S-a stins actrita Simona Agachi - FOTO

Simona Agachi in Strop de Roua Brotacelul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A trecut la cele vesnice unul dintre seniorii Teatrului Luceafarul, actrita Simona Agachi (10.01.1931-21.07.2019). A facut parte din generatia de inceput a Teatrului de Papusi de Stat din Iasi, contribuind mai bine de 60 de stagiuni la succesele institutiei iesene pentru copii si tineret. A debutat cu rolul Iedul cel Mic din Capra cu trei iezi de Ion Creanga, in regia lui Manole Al. Foca, profesor de Dictie la Institutul de Teatru "Matei Millo" din Iasi, desfiintat de regimul comunist in 1953, chiar in pragul absolvirii actritei. Simona Agachi ar fi avut posibilitatea sa-si continue anul final de studii superioare la Bucuresti, dar l-a urmat pe profesorul sau in acti ...