S-a stins din viata in 2016: 75 de ani de la nasterea lui Dumitru Antonescu, legenda FC Farul Constanta

Sunt constănţean get-beget. M-am născut aproape de malul mării, într-o casă de pe strada Căiuţi. Ulterior, când am crescut, l-am întrebat pe tata de ce m-au înregistrat aşa târziu. «Aţi vrut să scăpaţi de mine?», am glumit eu. Însă aşa erau vremurile pe atunci. Formalităţile durau, plus că, cine ştie, de bucurie că i s-a născut primul copil, tata o fi tras un şpriţ şi s-a dus mai târziu. Eu îmi serbez ziua de naştere pe 18 martie. Însă mai primesc telefoane de felicitare şi pe 25 martie. Aşa figurez în toate actele, inclusiv în bazele de date fotbalistice, povestea Dumitru Antonescu, pentru ZIUA de Constanța, în 2015.