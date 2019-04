S-a stins din viata un lider PNL! De-abia fusese operata

Rodica Ghimis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doliu in Partidul National Liberal! Fost director al Casei de Pensii din Gorj, Rodica Ghimis, s-a stins din viata. Femeia a murit in Clinica de Neurochirurgie din Cluj Napoca, acolo unde recent a fost si operata. Femeia era si consilier local. In urma cu aproximativ o saptamana, Rodica Ghimis, suferise un accident vascular cerebral. A fost transportata de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente, in stare de coma, iar medicii au decis ca aceasta sa fie trasferata la un spital de specialitate. Din pacate, in primele ore, aceasta nu a fost acceptata de niciun spital. Ministrul Sanatatii a fost sunata, iar in urma acestui lucru, Rodica a fost transferata la Clinica de Neurologie din Cluj Napoca, unde a fost o ...