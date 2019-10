S-A TERMINAT! CRISTIAN POMOHACI a spus adevarul pe patul de spital! DA, A FACUT-O SI PE ASTA

Chiar daca fostul preot Cristian Pomohaci nu s-a prezentat nici la al saselea termen de judecata, el si-a recunoscut faptele printr-o declaratie depusa la dosar, scrie Agerpres.

El a semnat cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie un acord de recunoastere a vinovatiei, prin care a acceptat sa primeasca din partea instantei o condamnare de un an de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.

Instanta a dispus amanarea cauzei pentru data de 20 septembrie 2019, pentru lipsa inculpatului de la dezbateri, care a invocat motive medicale. La termenul viitor acesta va fi recitat cu mandat de aducere si executare in fapt, a declarat Veronica Szasz, purtatorul de cuvant al Tribunalului Mures.

La termenul de miercuri, pe numele lui Cristian Pomohaci era emis un nou cu mandat de aducere cu executare in fapt, potrivit art. 265 alin. 1 Cod Procedura Penala, acesta fiind al treilea mandat de aducere cu executare in fapt, ultimele doua, se pare, din motive medicale nu au fost puse in executare.

In luna septembrie 2018, fostul preot Cristian Pomohaci a incheiat cu procurorii Parchetului General un acord de recunoastere a vinovatiei, el acceptand sa primeasca din partea instantei o condamnare de 1 an inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala si sa presteze 90 de zile munca in folosul comunitatii.

