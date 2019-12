S-a TERMINAT: Ședința privind angajarea raspunderii Guvernului pe buget a fost inchisa cu intarziere pentru a se astepta forma finala

Şedinţa Parlamentului a fost închisă, luni, la aproape o oră după ce premierul Ludovic Orban şi-a angajat răspunderea pe bugetul pe 2020.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a anunţat că în termen de 3 zile poate fi depusă o moţiune de cenzură.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! Primarul Bucureștiului l-a atacat dur! .

Şedinţa a fost închisă cu întârziere pentru a se aştepta forma finală a anexelor proiectului de buget pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea, după ce Executivul a acceptat mai multe amendamente şi acestea au trebuit să fie modificate.

După discursul premierului, parlamentarii PSD şi PNL au avut un schimb de replici pe procedură, iar în final au luat o pauză pentru a aştepta forma modificată a proiectului de buget.

Citește și: Klaus Iohannis a înlăturat un mare obstacol de pe piața românească!

Premierul Ludovic Orban a spus în şedinţa Parlamentului că Guvernul îşi angajează răspunderea asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020 pentru că altfel nu ar fi putut adopta bugetul până la sfârşitul anului.

"Obiectivul nostru a fost acela de a reuşi până la data de 31 decembrie să adoptăm proiectul de buget şi bugetul asigurărilor sociale de stat. (...) Folosim în premieră o modalitate de adoptare a bugetului de stat care nu a mai fost folosită - procedura angajării răspunderii Guvernului. E o procedură legiferată în Constituţie şi spre deosebire de OUG are aspecte care o fac mai democratică. Am surprins cu angajarea răspunderii. (...) Am aprobat foarte multe amendamente formulate de parlamentari. Dacă există formaţiuni care consideră că legea nu trebuie să intre în vigoare au la dispoziţie instrumentul moţiunii de cenzură", a declarat premierul Ludovic Orban în plenul Parlamentului, la şedinţa comună de angajare a răspunderii pe buget.

Citește și: E oficial! Guvernul Orban îngroapă unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale Guvernului Dăncilă

Premierul a susţinut că bugetul este construit pe date reale şi o creştere economică de 4,1%, o rată a inflaţiei de 3,1%, un curs mediu de schimb de 4,75 lei pentru un euro. Potrivit lui Orban, vor creşte sumele alocate pentru Sănătate şi Educaţie.

"Aveţi încredere în acest buget, el a fost construit cu extrem de mare atenţie, încercând să asigurăm toate resursele financiare, toate cheltuielile necesare", a conchis Ludovic Orban.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! Primarul Bucureștiului l-a atacat dur! .