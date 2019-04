S-a tras la loto: Ce numere au ieșit la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Joi, 11 aprilie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 24.967 de castiguri, in valoare totala de 2.065.148,10 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,54 milioane lei(aproximativ 3,7 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,53 milioane lei (peste 533.000 de euro).

Citește și: Tun la capitolul imagine! Eugen Teodorovici dă o lovitură cu impact major

STIRIPESURSE.RO vă prezintă numerele câștigătoare:

Noroc: 4 9 7 4 9 4 5

Loto 5 din 40: 14, 26, 1, 36, 18, 39

Super Noroc: 802536

Joker: 3 / 17, 37, 27, 4, 35

Noroc Plus: 953023

Loto 6 din 49: 8, 10, 4, 49, 45, 27

Citește și: RCS&RDS a demolat concurența! Zeci de mii de români au făcut asta – Lovitură pentru Telekom, Vodafone și Orange

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 7,73 milioane lei (aproximativ 1,63 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 511.000 de lei (peste 107.500 de euro).

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 289.000 de lei (peste 60.900 de euro).

Citește și: Dezastru pentru Liviu Dragnea! A primit lovitura de grație – Anunț făcut de Rareș Bogdan

La tragerea Loto 5/40 de duminica, 7 aprilie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 542.937 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 05-022 din Oradea si a fost completat cu doua variante simple la Loto 5/40, pretul biletului fiind de numai 6,50 lei. De asemenea, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 96.471,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 71-087 din Bucuresti, sector 1 si a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40.

La categoria a III-a a jocului Noroc s-a inregistrat un castig in valoare de 105.070,14 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 16-150 din Craiova si a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! Socialiștii europeni anunță înghețarea relațiilor cu PSD .