S-a triplat numarul școlilor intrate in scenariul roșu, la o luna de la inceperea cursurilor

Pe 14 octombrie, la o lună de la începutul cursurilor pentru elevi în noul an școlar, sunt 789 de unități de învățământ în Scenariul 3 sau roșu, potrivit Ministerului Educației. Asta înseamnă de trei ori mai multe față de câte erau pe 14 septembrie, potrivit unei analize Edupedu.ro. De remarcat, însă, o diferență notabilă în […] The post S-a triplat numărul școlilor intrate în scenariul roșu, la o lună de la începerea cursurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.