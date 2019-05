S-a urcat la volan pentru examenul auto. Dupa cinci secunde a fost oprit. Politistul a incremenit in scaun cand a vazut ce face „elevul”

examen auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In calitate de examinator al pretendentilor la un permis de conducere te intalnesti cu multe situatii neobisnuite, dar ceea ce i s-a intamplat lui Craig Bazara e putin probabil sa se mai repte intr-un timp atat de scurt. Unul dintre tinerii care aspirau la un permis de conducere i-a oferit cea mai palpitanta si infricosatoare experienta a vietii. Dupa ce baiatul s-a urcat la volanul masinii pe care urma sa sustina proba practica a examenului, acesta a pornit si a intrat direct pe contrasens, fiind la un pas sa produca un accident rutier grav. In cateva secunde de la plecare, tanarul a fost oprit, iar permisul de conducere a ramas doar o himera pentru el. Intrebat care a fost motivul gestului sau, c ...