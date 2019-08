S-a zvonit ca divorteaza, la nici macar o luna de cand s-au casatorit. Anuntul neasteptat facut acum de Alex Bodi: "Bianca este o..."

bianca alex google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sotul Biancai Dragusanu, primele declaratii dupa ce s-a spus ca au probleme in casnicie. „Cateodata e o copilita”. Alex Bodi a negat faptul ca divorteaza de sotia lui, Bianca Dragusanu, si a facut primele declaratii despre relatia lor. Cei doi formeaza in continuare un cuplu solid, dupa cum spune afaceristul. Ce se va intampla cu micuta Sofia, acum ca Bianca Dragusanu s-a maritat cu Alex Bodi! Bianca este cateodata o copilita „Bianca este o femeie foarte matura, dar cateodata e o copilita, are nevoie de atentie, de afectiune. Business-urile noastre trebuie mentinute. Am fost fiecare cu fetitele noastre. Lumea vorbeste mult, dar daca era sa divortam s-ar fi aflat rapid”, a spus A ...