S-au aflat detalii cutremuratoare despre accidentul din Botosani. Micuta Izabela fusese inovita de la scoala pentru a ajunge la medic

Au fost aflate detalii sfasietoare despre accidentul din Botosani, de marti, in urma caruia o fetita de 9 ani a murit. Izabela fusese invoita de la scoala de mama ei pentru a fi dusa la medic. Pe drum, in localitatea Zaicesti, femeia a pierdut controlul volanului si a intrat intr-o duba, apoi a ajuns pe camp. In urma impactului, Izabela, fetita de 9 ani, a fost gasita in stop cardio-respirator, dar a murit apoi. Potrivit botosaninews.ro, Izabela i-ar fi cerut mamei ei apa, iar femeia s-a intins sa ia sticla, moment in care a pierdut controlul. Si ea a fost ranita grav, iar socul trait in momentul in care a aflat ca fetita ei a murit i-a agravat starea.