S-au casatorit in SECRET! Primele declaratii dupa cele doua nunti cu tematici diferite

DJ WANDA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); DJ Wanda s-a casatorit luni in Londra cu Karl Katavich in cadrul unei ceremonii discrete organizata intr-un cadru select, la unul din cele mai exclusiviste hoteluri din capitala Marii Britanii. Indragita vedeta si sotul ei, Karl, a spus Da in fata ofiterului Starii Civile si a celor peste 40 de invitati, devenind astfel Wanda Katavich. Pe acordurile piesei “It’s that alright”, a lui Lady Gaga, DJ Wanda a fost condusa la altar de cel mai bun prieten al sau, iar domnisoare de onoare au fost Paula Chirila, Adina Buzatu, Merande van Amersfoort (cunoscuta drept sosia celebrei Amy Winehouse) si Josephine Hus. Cavaleri de onoare au fost Avi Lasarow, cel mai bun prieten al mirilor, si Rhys Cla ...