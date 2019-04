S-au cunoscut la facultate, in 1961 si s-au indragostit pe loc. Dar tatal ei nu a fost de acord cu relatia lor si s-au despartit. Ce a urmat

Janice Rude si Prentiss Willson s-au indragostit cand erau in facultate, in 1961. Din momentul in care s-au tinut prima data de mana, au stiut ca vor fi sot si sotie. S-au logodit si urma sa se casatoreasca. Dar tatal lui Janice nu a fost de acord, avea alte planuri pentru fiica lui.

„Iti interzic sa te mai vezi cu acel baiat, altfel te dezmostenesc”, isi aminteste Janice ca i-a zis tatal ei.

Relatia celor doi tineri s-a incheiat in acel an si fiecare a mers pe drumul sau. Amandoi s-au casatorit cu altcineva. Cu toate acestea, nu au uitat nicio clipa, de-a lungul vietii, unul de celalalt si au continuat sa se iubeasca, in ciuda faptului ca nu se mai vedeau.

Dupa multi ani, cei doi au descoperit ca mamele lor, fara sa se cunoasca, au pastrat cate o copie dupa anuntul aparut in ziar privind logodna tinerilor. Ele au inteles mai bine decat tatal lui Janice ca dragostea celor doi era adevarata si ei erau facuti unul pentru altul.

Dupa cinci decenii, Janice si Prentiss s-au reintalnit si s-au casatorit, la varsta de 71 de ani.

„Suntem foarte fericiti. Casnicia noastra este perfecta. Nu mai avem multi ani de trait, dar acestia vor fi minunati”, a spus Janice. Iar Wilson a adaugat zambind: „Pur si simplu ne-a fost dat sa fim impreuna. Imi amintesc si acum cand am cunoscut-o pe Janice: ea lucra la bufetul scolii, iar eu veneam in fiecare dimineata, la ora 6, pentru ca voiam sa o vad si sa schimb cateva cuvinte cu ea”.

