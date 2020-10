S-au dublat preturile la cazare in caminele studentesti si a scazut numarul de locuri

Pandemia de coronavirus a adus o serie de schimbari si in ceea ce priveste organizarea caminelor studentesti. Unele universitati au adoptat masuri de dure, alegand sa nu deschida deloc caminele. Altele, in schimb, au diminuat numarul de locuri de cazare si au scumpit tarifele. In unele cazuri, chiar le-au dublat comparativ cu anul trecut.