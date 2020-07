S-au impotmolit negocierile dintre PNL și USR-PLUS. Ludovic Orban: exista o LIMITA

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că liberalii au fost dispuși la negocieri cu cei de la USR-PLUS, dar arată că există o limită a ceea ce poate fi negociat politic. Orban arată că gesturi precum cel făcut de către Dan Barna, care după ce a ieșit de la negocieri a atacat Guvernul, nu fac decât să îngreuneze situația.

”Noi, la Capitală, am renunțat la un candidat propriu și am decis să îl susținem pe Nicușor Dan, chiar dacă știam că este candidatul unui alt partid. Cred că am arătat disponibilitate în negocieri și disponibilitatea de a ajunge la o colaborare. Există însă o limită a ceea ce putem negocia, nu putem renunța la ceea ce ne conferă nouă identitate.

După ce discuți cu mine despre posibile înțelegeri pe plan local și apoi dai o tură prin Piața Victoriei și spui că Guvernul are, de fapt, un plan economic electoral, nu cred că este cel mai bun instrument de negociere.”, a spus Ludovic Orban, la B1 TV.