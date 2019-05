S-au inchis sectiile de votare. Cati cetateni au votat pentru Alegerile Europarlamentare si Referendum. Rezultatul exit-poll

Secțiile de votare pentru Alegerile Europarlamentare și Referendumul pe justiție s-au închis la ora 21.00.Astfel, până la ora 21.00, 7.532.765 de români au votat pentru referendum și 8.945.139 pentru alegerile europarlamentare.La nivelul județului Constanța au votat pentru alegerile europarlamentare 322.606 (51,56 %) de persoane iar pentru referendum 287.828 (46,00 %).Exit-poll CURS Avangarde dă PSD și PNL la egalitate cu câte 25,8%, Alianța USR PLUS cu 23,9%, ALDE sub pragul de 5%. PSD pierde 20 de puncte față de parlamentare, USR PLUS câștigă masiv fără să aibă structuri localeExit-poll-ul realizat de CURS și Avangarde, care estimează datele valabile pentru ora 19.30 și nu ia în calcul votul din diaspora, dă la egalitate PSD și PNL la egalitate cu 25,8%, iar pentru Alianța USR PLUS estimează un scor de 23,9%.Exit-poll-ul dă ALDE la 4,9%, sub prag. Pro România, partidul lui Victor Ponta, e cotat la 5,7%. UDMR e cotat la 5,4%. PMP e cotat la 5,2%. Alte partide – 3,3%.