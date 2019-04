google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-au iubit o viata intreaga si erau fericiti. Dar intr-o zi, au primit o veste crunta. Toti au izbucnit in lacrimi cand au vazut ce decizie au luat batranii. Howard, 80 de ani, si Jacqueline Titterton, 78 de ani, au decis sa se sinucida, dupa ce au aflat ca batranul sufera de cancer de colon in faza terminala. Au scris fiecare scrisori pentru prieteni, avocat si politie si le-au dat cheile de la casa vecinilor astfel incat politistii sa poata intra in casa. Intr-una din scrisoari se putea citi: „Niciunul dintre noi nu a vrut sa traiasca fara celalalt!”. Cei doi au fost gasiti morti in casa lor din St Asaph, din Tara Galiilor, pe 13 noiembrie anul trecut. Oamenii legii au anuntat ca cei doi au murit sufocati la dist ...